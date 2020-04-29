Детские лагеря области обещают открыть не ранее 1 июля, смены сокращают

Детские лагеря области обещают открыть не ранее 1 июля, смены сокращают
Фото пресс-службы областного правительства
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В регионе существенно сдвигается начало летней детской оздоровительной кампании. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы видим, как ежедневно меняется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому принято совместное решение о переносе старта летней оздоровительной кампании. Детский отдых в лагерях начнется, скорее всего, не раньше 1 июля. Готовность центров отдыха должна быть высокой уже к началу лета, чтобы своевременно развернуть работу, — приводит пресс-служба слова вице-премьера Ильи Баринова, — Необходимо проработать вопрос сокращения длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года».

Все учреждения должны вернуть родителям деньги за купленные на первую смену путевки или продлить действие путевок на период всей летней кампании.

Всего в 2020 году планируют работать 15 загородных стационарных лагерей, 275 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной сферы и частные организации,1 лагерь труда и отдыха. Во всех государственных и муниципальных загородных детских центрах отдыха в настоящее время проводятся ремонтные и подготовительные работы.

Все смены форума «Балтийский Артек» в этом году будут проходить в лагере «Жемчужина», предположительно в августе.


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