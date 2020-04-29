Калининградку с коронавирусом через суд заставили лечь в больницу

Региональное управление Роспотребнадзора добилось принудительной госпитализации калининградки с коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

После того, как у женщины обнаружили инфекцию, ей неоднократно направлялись обращения о необходимости госпитализации. Однако калининградка ложиться в больницу отказывалась.

Суд пришел к выводу, что лечение больной возможно только в условиях стационара, а отсутствие медицинской помощи влечет реальную угрозу её жизни и здоровью, а также ставит под угрозу живущих с ней родственников. Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации, решение не вступило в законную силу.