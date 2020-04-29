В регионе выделяет еще 88 млн на премии медработникам за борьбу с COVID-19

В регионе выделяет еще 88 млн на премии медработникам за борьбу с COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из резервного фонда Калининградской области выделяют 88 млн руб. на стимулирующие выплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом. Соответствующее постановление правительства региона 29 апреля размещено на сайте правовой информации.

Согласно документу субсидия предоставляется областному минздраву, который должен довести деньги до государственных бюджетных и автономных медицинских учреждений. Выплаты должны быть произведены до 1 сентября 2020 года.

В начале апреля правительство области уже направляло калининградским больницам из резервного фонда 33,7 млн руб. на борьбу с коронавирусом и стимулирующие выплаты врачам.

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