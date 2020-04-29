Власти Калининграда купили 70 тонн дезраствора для обработки улиц

Власти областного ценра обрабатывают улицы дезинфицирующим растворов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 29 апреля, на видеосовещании в горадминистрации глава комитета городского хозяйства Александр Купцов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Всего куплено 70 тонн дезраствора на основе гипохлорита натрия; его разбавляют в нужной пропорции и обрабатывают улицы; также дезинфицируются остановочные павильоны (около 100 павильонов в день). Как отметил глава МБУ «Чистота» Юрий Егоров, всего закуплено дезраствора и средств индивидуальной защиты на 3,5 млн рублей. В выходные и нерабочие дни с 1 по 11 мая «Чистота» будет работать в полном составе, улицы и остановочные павильоны будут обрабатываться круглосуточно, добавил он.