Эксперт: в Калининградской области среди регионов РФ лучшая ситуация с COVID-19

В Центре стратегических коммуникаций считают, что в Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов. Об этом заявил глава организации Дмитрий Абзалов в эфире программы на канале «Россия-1», сообщает 30 апреля РИА «Новости».

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — цитирует издание Абзалова.

По его словам, торговые центра при снятии карантинных мер открывают в последнюю очередь.

В области за предыдущие сутки выявили еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 326 случаев.

