Мэр Паланги анонсировал открытие гостиниц

Мэр Паланги анонсировал открытие гостиниц
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гостиницам Паланги разрешили начать принимать гостей с 11 мая. Об этом в Facebook написал мэр города Шарунас Вайткус, сообщает Delfi.

Как пояснил чиновник, решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поставщики услуг должны будут соблюдать все действующие правила Минздрава страны, чтобы обезопасить постояльцев и персонал.

«На совещании, которое прошло сегодня утром (29 апреля) с членами Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, было решено разрешить предоставление услуг проживания после 11 мая», — писал Вайткус.

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