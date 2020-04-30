Калининградцам обещают теплое, но дождливое начало мая

Калининградцам обещают теплое, но дождливое начало мая
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде и области прогнозируется относительно теплая, но дождливая погода в начале мая. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, 1, 2 и 3 мая будет в районе +18°. В эти числа ожидается преимущественно облачная погода и дождь. В первой половине следующей недели может похолодать до +14°. При этом будет облачно прояснением, а дождь не предвидится.

У Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды менее позитивный прогноз. Так, с 1 по 4 мая дневная температура не должна превышать +16°. По ночам будет около +8°. Прогнозируются умеренный дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в пятницу днем потеплеет до +19°, а в субботу будет не выше +16°. В воскресенье, 3 мая, похолодает до +11°. Вероятность выпадения дождя в эти дни небольшая, но точно должно быть пасмурно.

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