Цветочные магазины и интим-салон: патрули нашли в Калининграде всего 60 незакрытых точек

Цветочные магазины и интим-салон: патрули нашли в Калининграде всего 60 незакрытых точек
Виталий Невар / Новый Калининград
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Муниципальные патрули в Калининграде приостановили работу уже более 60-ти объектов предпринимательской деятельности. Об этом в понедельник, 20 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

«Зачастую это салоны связи, так называемые, предприятия общественного питания, магазины цветов и даже был случай с интимным салоном. Многие предприниматели шли на хитрость и вдруг разворачивали свою торговую деятельность в части продажи товаров, которые отнесены к перечню обязательных товаров. Например, торгуют всем, чем торговали раньше, и выставили на витрину несколько коробков спичек, пачку соли и что-то еще. Конечно, это в определенной степени лукавство», — пояснил Чернышев.

Чиновник добавил, что за весь период работы патрулей также было составлено 5 протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции), два протокола по ч. 1 ст. 14.1 КоАП (осуществление незаконной предпринимательской деятельности) и один протокол по части 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как ранее писал «Новый Калининград», по данным на 15 апреля, патрули сотрудников горадминистрации и Росгвардии выдали предпринимателям в областном центре 33 «требования о прекращении противоправных действий».

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