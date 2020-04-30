Назван масштаб снижения платежей за тепло в Калининграде во время карантина

Назван масштаб снижения платежей за тепло в Калининграде во время карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
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В «Калининградтеплосети» наблюдается негативная тенденция по оплате услуг теплоснабжения. В апреле по счетам, выставленным за март, сумма платежей от физлиц снизилась по сравнению с мартом 2019 года на 13%, а по юридическим лицам — на 37%. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в «Калининградтеплосети».

Сокращение произошло на фоне повышения планов по сбору платежей из-за повышения тарифа летом 2019 года. Таким образом, масштаб недопоступления средств теплоснабжающему предприятию превышает объемы сокращения платежей в сравнении с 2019 годом.

В целом за месяц «Калининградтеплосеть» недособрала 100 млн руб., отметили на предприятии. 49 млн руб. — с населения и 51 млн руб. — с бизнеса.

С конца марта в Калининградской области были введены карантинные мероприятия, из-за них закрылись многие предприятия сферы услуг, у которых возникли проблемы с выплатой зарплаты и оплатой счетов из-за отсутствия выручки.

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