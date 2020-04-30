Горвласти обеспечивают ежедневными горячими обедами 50 самых малоимущих пенсионеров

За время самоизоляции власти Калининграда оказали адресную помощь 10 тысячам семей. Об этом сообщила накануне во время видеосовещания в мэрии глава комитета по социальной политике Анна Апполонова.



По ее словам, если в начале самоизоляции на горячую линию горадминистрации в неделю поступало около 400 звонков, то сейчас — в 4 раза меньше. «Удалось оказать адресную помощь 10 тысячам семей, предоставив им продуктовые наборы или оказав социальную помощь, — отметила Анна Апполонова. — Ежедневно мы обеспечиваем горячим питанием 50 человек силами центра комплексного социального обслуживания населения — это малообеспеченные пожилые люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, и мы ежедневно привозим им горячие обеды. Кроме этого, у нас на социальном обслуживании находятся 3 тыс. человек — это одинокие пожилые люди и люди, имеющие инвалидность. Если ранее мы их проведывали раз в неделю, то теперь мы их проведываем ежедневно».