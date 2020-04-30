Горвласти обеспечивают ежедневными горячими обедами 50 самых малоимущих пенсионеров

Горвласти обеспечивают ежедневными горячими обедами 50 самых малоимущих пенсионеров
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Балтфлот опубликовал кадры первой репетиции авиапарада (видео)
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

За время самоизоляции власти Калининграда оказали адресную помощь 10 тысячам семей. Об этом сообщила накануне во время видеосовещания в мэрии глава комитета по социальной политике Анна Апполонова.

По ее словам, если в начале самоизоляции на горячую линию горадминистрации в неделю поступало около 400 звонков, то сейчас — в 4 раза меньше. «Удалось оказать адресную помощь 10 тысячам семей, предоставив им продуктовые наборы или оказав социальную помощь, — отметила Анна Апполонова. — Ежедневно мы обеспечиваем горячим питанием 50 человек силами центра комплексного социального обслуживания населения — это малообеспеченные пожилые люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, и мы ежедневно привозим им горячие обеды. Кроме этого, у нас на социальном обслуживании находятся 3 тыс. человек — это одинокие пожилые люди и люди, имеющие инвалидность. Если ранее мы их проведывали раз в неделю, то теперь мы их проведываем ежедневно».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter