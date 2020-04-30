Балтфлот опубликовал кадры первой репетиции авиапарада (видео)

Балтфлот опубликовал кадры с первой репетиции авиапарада над Калининградом, передает в четверг корреспондент «Нового Калининграда». Она прошла во вторник, 28 апреля.

В небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

До 9 мая летчики Балтийского флота проведут еще одну тренировку над городом Калининградом и генеральную репетицию. Первая состоится днем в четверг, 30 апреля, вторая — 7 мая.