Алиханов об открытии спортплощадок: я сам спортсмен, но они опасны

Региональные власти надеются, что май станет последним месяцем, когда в регионе будут закрыты спортивные площадки. Открыть их раньше не планируют, так как это слишком опасно. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«Я сам спортсмен, и я бы с удовольствием и бегал, и занимался на площадках. Но есть исследования, которые доказывают, что вирус сохраняется достаточно долгое время. Он живет на поверхностях. А спорт — это такая вещь, которая связана с выделением пота. Люди через прикосновения к поверхностям будут друг друга заражать. И дело не в том, находится ли это в здании, помещении или на открытом воздухе. К сожалению, он достаточно живучий, поэтому такие места, наоборот, могут нести очень серьезную угрозу и риски для тех, кто будет там заниматься. К сожалению, обрабатывать это все после каждого человека, который занимается, просто невозможно», — пояснил губернатор.