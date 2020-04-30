Алиханов: когда умерли 2 человека с коронавирусом, по другим причинам умерли еще 30

Алиханов: когда умерли 2 человека с коронавирусом, по другим причинам умерли еще 30
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: мы не можем раздавать людям маски, потому что их не хватает
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Региональные власти не намерены пока возвращаться к оказанию плановой медпомощи населению, так как больницы и поликлиники становятся очагами распространения коронавируса. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

Глава региона отметил, что сам постоянно задается вопросом о соотношении умирающих от коронавирусной инфекции и от других болезней. «У нас вот на прошлых выходных умерли 2 человека от коронавируса. И в этот же день умерло 20 от других причин. Никто же не отменял другие болезни. И мы сохранили экстренную помощь. И опять же, я прекрасно понимаю, что люди хотели бы в плановом режиме лечиться. Но пока это невозможно, потому что больницы к сожалению становятся естественными очагами для инфекции», — пояснил Алиханов.

Он напомнил, что один такой очаг сложился в областной больнице. «Мы сейчас с ним активно боремся. И надеюсь, что уже все меры, которые мы предприняли, помогли нам с ним справиться. Но там же заразились и врачи, и пациенты. И сейчас идет расследование относительно того, кто там был „нулевым пациентом“, может быть кто-то из пациентов, из тех, кто поступил туда. Это еще раз показывает, что и поликлиника, и больница может стать местом массового заражения. Мы не можем допустить, чтобы больные, тем более с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями болели коронавирусом. Потому что для них супер фактор риска, они имеют очень большие шансы умереть от этой болезни с учетом своих хронических заболеваний», — сказал Алиханов.


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