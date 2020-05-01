Губернатор: мы не можем раздавать людям маски, потому что их не хватает

Одноразовых медицинских масок в регионе все еще не хватает. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

Во время эфира один из зрителей обратился с требованием организовать в связи с введенным недавно масочным режимом бесплатную раздачу масок населению.

«К сожалению, мы сделать этого не можем просто в силу того, что масок не хватает. И не хватает их в принципе, и в нашей стране, и в других странах. Сейчас очень серьезно нарастили объем производства в РФ. И мы надеемся, что в первых числах мая мы увидим организованное производство фабричного типа одноразовых масок у нас в Калининграде. Есть предприниматели, которых мы кстати прокредитовали <...> под 0,1%, и они уже изготовили и везут оборудование, будут налаживать производство здесь, тоже достаточно в большом объеме», — сказал Алиханов.

По словам главы региона, во всех аптеках продаются многоразовые маски. «Проблемы в том, чтобы приобрести многоразовую маску, сейчас точно нет вообще», — отметил губернатор.