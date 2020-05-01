В Калининградской области выявлено еще 37 инфицированных коронавирусом

В Калининграде за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 37 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано уже 395 заболевших. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 1 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 18 699 человек, 73 человека выздоровели, умерли 5, остаются под медицинским наблюдением 2 073 человека, в том числе 169 в условиях обсерватора.