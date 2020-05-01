Калининградцы пожаловались губернатору на работу Центра занятости

Калининградцы пожаловались губернатору на работу Центра занятости
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В работе регионального центра занятости происходят сбои. Там постоянно «занято», и дозвониться до них невозможно. Об этом калининградцы сообщили губернатору Антону Алиханову во время прямого эфира телеканала «Каскад». Обратившийся мужчина отметил, что его заявка уже месяц «висит» со статусом «принято».

«Да, действительно, в последние дни начало поступать много таких обращений. Я сейчас попрошу разъяснить мне, в чем там проблема. Просто очень много, видимо, заявок. Хотя в последней статистике, которую я видел, было снижение количества заявок в центр занятости безработных наших. Но разберемся обязательно, ни одна заявка не останется не рассмотренной. Единственное, конечно, мы брали на себя определенные обязательства и есть требования по количеству дней, которые мы должны рассматривать. Они, видимо, ввиду повального количества таких заявлений не справляются с этой работой. И если нужно будет усилить их работу, мы это сделаем обязательно», — сказал Алиханов.

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