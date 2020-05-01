Отели пожаловались губернатору на мусорного оператора, который начисляет платежи

Руководители расположенных на побережье отелей пожаловались губернатору Антону Алиханову на мусорного оператора (ЕСОО), который продолжает требовать своевременных платежей за отходы, несмотря на остановку работы отелей из-за пандемии коронавируса. Речь об этом шла во время прямого эфира с участием главы региона на телеканале «Каскад».

«Обращались в ЕСОО с просьбой прекратить начисления в связи с отсутствием отходов. Получили от директора ответ с просьбой производить платежи в полном объеме в установленные сроки. Таким образом, предприятие ЕСОО будет получать доход за неоказанные услуги», — говорится в обращении представителей гостиничного бизнеса.

«Согласен абсолютно. Если у компании нет работы, то она, наверное, и отходы никакие не формирует. Сейчас дадим поручение министерству [экологии и природных ресурсов] и разберемся в этой ситуации», — пообещал Алиханов.