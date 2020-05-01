Власти «не сильно видят» скачки цен в регионе

Власти «не сильно видят» скачки цен в регионе
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Региональные власти пока не видят существенного изменения цен на продукты и медицинские товары в области. Об этом губернатор Антон Алиханов в четверг, 30 апреля, заявил в интервью телеканалу «Каскад».

По словам главы региона, были скачки цен на лимоны и имбирь, но они были связаны с тем, что эти продукты в стране не производят и возникли проблемы с импортом, помноженные на ажиотажный спрос во всем мире.

«Но сейчас возвращаются в нормальное русло эти цены. Что касается других цен, то я, честно сказать, не сильно вижу какие-то скачки, мы за этим следим, и антимонопольщики тоже следят. Что касается аптек, то единственное, наверное, что выросло в цене, и то, наверное, за счет перекупщиков, которые потом их перепродают, это маски и антисептики. Все остальное примерно как стоило, так и стоит», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter