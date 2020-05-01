Власти «не сильно видят» скачков цен в регионе

Региональные власти пока не видят скачков на продукты и медицинские товары в области. Об этом губернатор Антон Алиханов в четверг, 30 апреля, заявил в интервью телеканалу «Каскад».

По словам главы региона, были скачки цен на лимоны и имбирь, но они были связаны с тем, что эти продукты в стране не производят и возникли проблемы с импортом, помноженные на ажиотажный спрос во всем мире.

«Но сейчас возвращаются в нормальное русло эти цены. Что касается других цен, то я, честно сказать, не сильно вижу какие-то скачки, мы за этим следим, и антимонопольщики тоже следят. Что касается аптек, то единственное, наверное, что выросло в цене, и то наверное за счет перекупщиков, которые потом их перепродают, это маски и антисептики. Все остальное примерно как стоило, так и стоит», — сказал губернатор.