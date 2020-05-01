Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется послабление режима изоляции

Когда в России будет зафиксировано снижение темпов прироста числа заболевших, можно будет постепенно снимать ограничения. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений — это, конечно же, снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей. Это три базовых показателя. <...> Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», — сказала Попова.

По ее словам, «послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции».