Власти РФ выделили 500 млн на соцподдержку застрявших за границей россиян

Власти РФ выделили 500 млн на соцподдержку застрявших за границей россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Кабмин РФ выделил 500 млн руб. на социальную поддержку российских граждан, находящихся за границей и временно не имеющих возможности вернуться на родину из-за пандемии COVID-19. Контроль за использованием средств возложен на МИД РФ. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Средства могут также быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве

Как напоминает информагентство, в начале апреля Правительство РФ уже выделяло 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса.

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