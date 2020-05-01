Роспотребнадзор: высока вероятность второй волны коронавируса осенью

Роспотребнадзор: высока вероятность второй волны коронавируса осенью
Виталий Невар / Новый Калининград
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После спада заболеваемости летом новая коронавирусная инфекция может вернуться осенью. В результате высока вероятность еще одной волны заболевания. Об этом предупреждает Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс».

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, в США инфекционисты допустили, что пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года и ее не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет к этому вирусу.


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