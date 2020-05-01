Минздрав: за время эпидемии в России умерли два ребенка с коронавирусом

Минздрав: за время эпидемии в России умерли два ребенка с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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За время эпидемии коронавируса в России умерли два ребенка. Об этом сообщил Минздрав РФ, пишет «Интерфакс».

«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве подчеркнули, что, по данным мониторинга, проводимого министерством, в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. При этом в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии.

В ведомстве призвали отказаться от прогулок с детьми и от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.


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