Трамп заявил о лабораторном происхождении COVID-19, но отказался раскрыть подробности

Президент США Дональд Трамп уверен, что источником вируса SARS-CoV-2 была лаборатория в китайском городе Ухань. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

На вопрос, видел ли он доказательства лабораторного происхождения коронавируса, Трамп ответил: «Да, у меня есть».При этом он отказался сообщить подробности.

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео сразу после этого уточнил, что США не известно точно, «где это началось». «Мы не знаем, пришел ли он из Уханьского института вирусологии, с влажного рынка или еще откуда-нибудь»,— сказал он.

Как напоминает информагентство, власти Китая настаивают на том, что источником заражения стал местный рынок. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии естественного происхождения коронавируса.

При этом Вашингтон считает Пекин виновным в пандемии коронавируса и готовит санкции.