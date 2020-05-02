Попова сообщила, что нельзя исключать возможность передачи коронавируса с едой и водой

Коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путём. При этом абсолютно исключить возможность его попадания в организм с едой и водой тоже нельзя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

«[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берётся», — сказала она.

Попова напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Глава Роспотребнадзора также отметила, что, согласно проведённым исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

«В домашних условиях избавиться от вируса можно, используя что-то горячее, <...> можно проглаживанием — это давно известный способ избавиться от любого вируса», — добавила она.

По состоянию на субботу, 2 мая, в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса. Общее количество заражённых достигло 124 054. В стране зафиксировано в общей сложности 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.