Минздрав РФ: нет оснований считать, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась

Минздрав РФ: нет оснований считать, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась
Виталий Невар / Новый Калининград
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Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя. Об этом заявили в Минздраве РФ, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности», — сказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения. Как подчеркнули в пресс-службе министерства, рост числа новых случаев в стране может быть следствием нарушения режима самоизоляции.

«В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции», — сказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

По состоянию на субботу, 2 мая, в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса. Общее количество заражённых достигло 124 054. В стране зафиксировано в общей сложности 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.


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