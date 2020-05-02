По состоянию на 2 мая в Литве от коронавируса скончалось 46 человек. Об этом сообщает Delfi.lt.
В общей сложности в соседней республике подтверждено 1406 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 632 пациента.
Ранее правительство Литвы продлило карантин до 11 мая. При этом в соседней республике решили возобновить работу уличных кафе, салонов красоты, библиотек, зоопарков и других учреждений при условии соблюдения ограничений, необходимых в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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