Корпорация развития заказывает проект для застройки Острова под развитие САР

Корпорация развития заказывает проект для застройки Острова под развитие САР
Виталий Невар / Новый Калининград

Корпорация развития Калининградской области заказывает проект планировки территории на острове Октябрьском для развития специального административного района (САР). Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок.

Согласно заданию на подготовку документации, утверждённому областным агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию, площадь территории составляет 179 гектаров. Подрядчик должен выполнить проект планировки, включающий проект межевания, в границах Второй эстакады — реки Преголя — реки Старая Преголя. Начальная цена контракта установлена в размере 6,81 миллиона рублей, источник финансирования — собственные средства корпорации.

Как указано в документации, цель подготовки проекта — «развитие специального административного района (САР) и привлечение инвестиций в Калининградскую область». В границах территории запланирована мало- и среднеэтажная жилая застройка, объекты общественно-жилого назначения, рекреационные объекты (скверы, бульвары, набережные, городские сады, парки), а также инженерная и транспортная инфраструктура. Победителя конкурса определят 22 мая.

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Границы территории для разработки проекта планировки. Изображение из приказа областного агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

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