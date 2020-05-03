В России намерены разрешить участвовать в заседаниях суда через интернет

Министерство юстиции готовит законопроект, который позволяет участвовать в заседаниях суда через интернет. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видео-конференц-связи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени», — сообщили в агентству в Минюсте.

Изменения должны коснуться и гражданских, и арбитражных, и административных дел. Предполагается, что каждый участник процесса сможет участвовать в заседаниях со своего рабочего места или из дома.