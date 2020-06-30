Онищенко уверен, что второй волны коронавируса в мире не произойдет

Онищенко уверен, что второй волны коронавируса в мире не произойдет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что нового пандемического подъема заболеваемости COVID-19 в России и в мире не произойдет. Об этом он заявил во вторник, пишет «Интерфакс».

«Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена (вируса — ИФ) не происходит и уже не произойдет. Это является особенностью данного вируса», — сказал Онищенко.

Он отметил, что зафиксированные ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) «тоже не мутировали, как мутирует грипп». «А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость (новым коронавирусом — ИФ), но пандемического подъема не произойдет», — уточнил парламентарий.

При этом Онищенко считает, что пандемического подъема заболеваемости COVID-19 «даже сейчас не произошло». «На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи — ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших», — сказал он.

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