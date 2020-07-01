В регионе выявили ещё девять заражённых коронавирусом, 30 пациентов выписали

За сутки в Калининградской области зарегистрировали девять новых случаев COVID-19. В то же время 30 пациентов выписали. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Регион попал в пятёрку субъектов РФ с наименьшими темпами прироста за сутки. Этот показатель составил 0,4%.

Общее количество случаев коронавируса в Калининградской области с начала распространения инфекции достигло 2455. 38 человек скончалось, 1515 пациентов выздоровели.