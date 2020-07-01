Четверо из девяти новых заражённых коронавирусом — дети, один из них ходил в детсад

Четверо из девяти пациентов, у которых в регионе за сутки обнаружили коронавирус, — дети в возрасте до 14 лет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном оперштабе.

Один из заболевших посещал дежурную группу в детском саду №20. Ранее там обнаружили инфекцию у другого воспитанника. Группу закрыли на карантин. Дети и сотрудники находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому, их обследуют на коронавирус.

Остальные дети — школьного возраста. Они заразились при контакте с заболевшими родственниками. Коронавирус у этих пациентов обнаружили при обследовании. «Всего с начала эпидемической ситуации выявлено 124 инфицированных ребёнка в возрасте до 14 лет. Это 5% от общего числа зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции», — отметили в оперштабе.

Отметим, что по состоянию на 1 июля в Калининградской области выявили девять новых заражённых коронавирусом, у четырёх из них заболевание протекает бессимптомно. При этом за сутки выписали 30 пациентов.

Таким образом, общее количество случаев коронавируса в Калининградской области с начала распространения инфекции достигло 2455. 38 человек скончалось, 1515 пациентов выздоровели.