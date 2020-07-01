Власти Калининграда объявили аукцион на защиту спортплощадки под эстакадой от обрушений

Власти Калининграда объявили аукцион выполнение работ по установке защитной сетки в нижней части эстакады на Ленинском проспекте. Информация опубликована на портале госзакупок.

В документации к тендеру указано, что основная цель мероприятий — «проведение неотложных ремонтных работ нижней части пролётных строений эстакадного моста для обеспечения безопасности граждан, занимающихся на территории Центра уличных видов спорта «М.О.С.Т». Начальная цена контракта составляет 2,6 миллиона рублей, деньги выделяют из резервного фонда областного правительства.

Победителя аукциона определят 15 июля. Он должен будет выполнить работы в течение 45 дней с даты подписания контракта. Гарантийный срок на них составит, в соответствии с проектом договора, три года со дня подписания акта приёмки.

Ранее губернатор Антон Алиханов подписал постановление, по которому правительство области выделит 2,6 миллиона рублей на сетку для защиты Центра уличного баскетбола под эстакадой. Как поясняли в пресс-службе кабмина, сетку разместят над спортплощадкой горизонтально, чтобы не допустить возможного падения частей моста, под которым в декабре 2017 года был торжественно открыт Центр уличного баскетбола стоимостью 27 млн рублей.