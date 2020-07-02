Провайдеры оценили потери от эксперимента с бесплатным интернетом

За три месяца эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам провайдеры домашнего интернета недополучили 190–220 млн рублей выручки. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на покупку и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн до 20 млн рублей, следует из данных рабочей группы.

При этом в Минкомсвязи указывают, что за первые два месяца сервисом воспользовались только около 500 тыс. абонентов домашнего интернета из более чем 33 млн. При расширении эксперимента на мобильных операторов недополученная выручка составит, по оценкам бизнеса, уже от 110 млрд до 160 млрд рублей ежегодно.

Напомним, министр связи Максут Шадаев объявил о продлении эксперимента до 31 декабря. Пользователи, имевшие на момент его начала действующий договор с провайдером домашнего интернета, могут пользоваться доступом к сайтам из специального списка, даже перестав оплачивать услуги.