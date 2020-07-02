Эксперимент с бесплатным доступом к ряду сайтов в России решили продлить

Эксперимент с бесплатным доступом к ряду сайтов в России решили продлить
Виталий Невар / Новый Калининград
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Экспериментальный период проекта «доступный интернет» будет продлен до конца года. Об этом в четверг пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минкомсвязи РФ Максута Шадаева. Он должен был завершиться 1 июля.

По словам представителя министерства, сервис востребован и не дает гигантских объемов потребляемого трафика. «То есть большое количество людей этим воспользовались. Для многих, конечно, это способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов в тот момент, когда они, к сожалению, не могут или не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ», — сказал министр.

По данным Минкомсвязи, опасения операторов, что абоненты будут массово выбирать такой социальный доступ, не оправдались. «Мы не видим ни объемов трафика долгосрочно, ни того, что большая часть абонентов туда перешла», — сказал Шадаев. Ранее операторы просили о компенсации им потерь, связанных с обеспечением «доступного интернета».

Напомним, проект предполагает бесплатный доступ к порталу госуслуг, сайтам органов власти и некоторым другим ресурсам по всей стране.

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