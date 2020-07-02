Фирма экс-министра осталась без контракта на строительство детсада в Калининграде

Компания Евгения Морозова «Мегаполис» осталась без крупного контракта на строительство детского сада на ул. 3-го Белорусского фронта в Калининграде. Это следует из решения УФАС и картотеки арбитражного суда.

Согласно информации на сайте госзакупок, «Мегаполис» готов был построить детсад за 368,2 млн руб. Фирма выиграла торги в конце мая 2020 года. После этого в областное управление федеральной антимонопольной службы поступила жалоба от компании «Маристрой» из Пушкино, которая также принимала участие в торгах, но заняла второе место. Фирма обратила внимание, что заявка ООО «Мегаполис» не соответствует требованиям законодательства, так как у компании до этого не было крупных исполненных госконтрактов.

В итоге антимонопольщики удовлетворили жалобу «Маристроя» и предписали отменить итоговый протокол торгов. «Мегаполис» и областное госучреждение «Центр обеспечения организации и проведения торгов», которое проводило конкурс, пытаются оспорить решение УФАС в арбитражном суде региона. Следующее заседание должно пройти 7 июля.

Согласно открытым данным, учредителем «Мегаполиса» является бывший вице-премьер областного правительства, экс-министр ЖКХ и строительства Евгений Морозов. По данным справочной системы focus.kontur.ru, это первый крупный госконтракт компании за последние годы.

В 2019 году его «Мегаполис» был одним из субподрядчиков при строительстве онкологического центра в Родниках. Компания подала к ныне бывшему генподрядчику объекта иск на 30,6 млн руб. В начале 2020 года губернатор Антон Алиханов пообещал юридическую помощь фирмам, которые не получили денег при строительстве онкоцентра.