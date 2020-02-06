«Мегаполис» предъявил иск к генподрядчику онкоцентра на 31 млн руб.

Строительная компания «Мегаполис» экс-вице-премьера областного правительства Евгения Морозова подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на 30,6 к генподрядчику онкоцентра, компании «Артель» из подмосковного Реутова. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.



Согласно тексту определения, строительная компания требует погасить накопившийся перед ней долг. Иск пока оставлен без движения до 10 марта, «Мегаполису» предложено предоставить расчеты, обосновывающие сумму долга.

Ранее стало известно, что к компании к «СМУ Артель» было предъявлено 17 исков на общую сумму 65 млн руб.

Формально «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают что «СМУ Артель» была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками.

Ранее областные власти опубликовали сообщение, в котором сообщалось, что после расторжения контракта с генподрядчиком онкоцентра на спецсчете осталось зарезервировано порядка 640 млн руб. в качестве обеспечения исполнения контракта подрядчиком. 90 млн руб., уверяли в правительство области, могли быть направлены на погашение задолженности перед региональными подрядчиками.

Компания «Артель» зашла в Калининградскую область сразу на два крупных объекта — онкоцентр и школу на Артиллерийской. По обоим стройкам власти решили расторгнуть контракты с фирмой и обратиться к правоохранителям.

Позднее губернатор Антон Алиханов заявил, что был введен в заблуждение по поводу того, что областные власти могут рассчитаться с подрядчиками онкоцентра деньгами, зарезервированными на спецсчете в рамках строительства объекта.