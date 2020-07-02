Главное о коронавирусе в четверг, 2 июля

Главное о коронавирусе в четверг, 2 июля
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Росавиация продлила до конца июля запрет на международные полёты, введённый из-за коронавируса. Ранее ограничение длилось до 15 июля. «До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в сообщении, которое разослано российским аэропортам.

В Калининградской области за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19, выписаны 23 человека. Общее число заразившихся в области с начала пандемии — 2472 человека, 38 из них умерли, 1538 выздоровели. Из 17 новых пациентов у 7 диагностирована пневмония. Также среди инфицированных — три человека, прибывших в Калининградскую область на работу.

В России за последние сутки подтверждено 6760 случаев коронавируса, умерли 147 человек, выписано 6047 пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 661 165 человек, из них умерли 9 683 человека, выздоровели 428 978 человек.

Власти Калининградской области не рассматривают мини-концерты в Кафедральном соборе как массовое мероприятие. Чиновники утверждают, что формально это не массовое мероприятие, а часть музейной деятельности. В соборе также отказываются называть свой проект «+ Орган» концертами, говорят, что это «слияние экскурсионного и музыкального представления».

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