Главное о коронавирусе в четверг, 2 июля

Росавиация продлила до конца июля запрет на международные полёты, введённый из-за коронавируса. Ранее ограничение длилось до 15 июля. «До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в сообщении, которое разослано российским аэропортам.

В Калининградской области за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19, выписаны 23 человека. Общее число заразившихся в области с начала пандемии — 2472 человека, 38 из них умерли, 1538 выздоровели. Из 17 новых пациентов у 7 диагностирована пневмония. Также среди инфицированных — три человека, прибывших в Калининградскую область на работу.

В России за последние сутки подтверждено 6760 случаев коронавируса, умерли 147 человек, выписано 6047 пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 661 165 человек, из них умерли 9 683 человека, выздоровели 428 978 человек.