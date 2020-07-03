В Минобороны РФ рассказали о промежуточных итогах испытания вакцины от COVID-19

В Минобороны РФ рассказали о промежуточных итогах испытания вакцины от COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Спустя две недели после вакцинации препаратом от коронавируса у добровольцев не зафиксировано негативных проявлений. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, добровольцы первой группы чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют, «серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано».

Как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся до конца июля.

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