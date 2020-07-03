Семь человек за сутки попали в больницу с коронавирусной пневмонией

У семерых из 15 пациентов, попавших в больницу с коронавирусом за последние сутки, выявлена пневмония. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 3 июля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Всего есть симптомы заболевания есть у 12 заболевших. Среди подтвержденных случаев 3 выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований. Это люди, приехавшие в Калининградскую область на заработки и обследованные по инициативе работодателя, или местные жители, вернувшиеся из отпуска.