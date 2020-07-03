Утренний поезд в Зеленоградск вновь стал ежедневным

На зеленоградском направлении изменилась периодичность курсирования утреннего поезда 6801/6802. Он опять стал ежедневным, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Калининградской железной дороги в пятницу, 3 июля.



Время отправления поезда в Зеленоградск с Южного вокзала 6:40, в обратном направлении — 7:44.

Ранее этот поезд отменяли по выходным дням.

Расписание остальных пригородных поездов на зеленоградском направлении остается без изменений. С ним можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».