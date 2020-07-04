В Калининградской области скончалась женщина с COVID-19

Число умерших в Калининградской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 39 человек. Скончалась 61-летняя женщина с тяжёлой пневмонией на фоне эндокринной патологии. Об этом сообщает регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Число умерших в Калининградской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 39 человек. Скончалась 61-летняя женщина с тяжёлой пневмонией на фоне эндокринной патологии. Об этом сообщает регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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