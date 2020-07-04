Власти планируют открыть все группы в детсадах области с 13 по 24 июля

С 13 по 24 июля будут открыты все группы во всех детских садах, за исключением учреждений, закрытых на капитальный ремонт (25 детских садов в области, в том числе 12 в Калининграде). Наполняемость групп составит не более 15 человек. Приоритетное право получат дети, у которых работают родители, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие изменения внесены региональным правительством, сообщает пресс-служба правительства.



До 10 июля продолжится расширение дежурных групп для детей, у которых работают родители.

Как отмечают в областном правительстве, дети должны вернуться в учреждения со справкой о здоровье. Все поликлиники сейчас работают с понедельника до воскресенья включительно, с 8 до 20 часов. Дополнительно для этих целей в каждом учреждении открыто по три кабинета. В понедельник, 6 июля, на межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос о возможностях проведения осмотров не только в поликлиниках, но и в другом формате.