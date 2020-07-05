За сутки в регионе выявили 16 новых случаев COVID-19, выздоровевших нет

Продолжение: Среди новых заболевших — сотрудник частной стоматологии и работники детского лагеря
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. Данных о выписанных нет. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По темпам суточного прироста заболевших (0,7%) регион вновь включен в число субъектов РФ с самыми низкими показателями.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 2521 случай заражения. Выздоровели 1630 человек, 39 умерли.

По информации регионального штаба, на 5 июля в области обследовано на коронавирус 94 055 человек, остаются под медицинским наблюдением 2521 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter