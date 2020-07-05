За сутки в регионе выявили 16 новых случаев COVID-19, выздоровевших нет

В Калининградской области за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. Данных о выписанных нет. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



По темпам суточного прироста заболевших (0,7%) регион вновь включен в число субъектов РФ с самыми низкими показателями.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 2521 случай заражения. Выздоровели 1630 человек, 39 умерли.

По информации регионального штаба, на 5 июля в области обследовано на коронавирус 94 055 человек, остаются под медицинским наблюдением 2521 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.