Областное правительство: с 6 июля начинают работу детские лагеря

С понедельника, 6 июля областные власти отменяют запрет на работу детских лагерей отдыха и досуга. Об этом сообщается на сайте областного правительства.



Из-за углубленного медицинского обследования часть смен в загородных учреждениях откладывается. На данный момент получено разрешение на открытие лагеря «Алые паруса» на Куршской косе. Ожидают результатов сотрудники Центра развития одаренных детей, лагерей им. Гайдара, им. Терешковой, «Жемчужина», «Огонек», «Юность», «Чайка», «Мечта», работники других лагерей сейчас проходят обследование.

Не будет работать в этом году лагерь «Олимп».