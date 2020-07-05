Среди новых заболевших — сотрудник частной стоматологии и работники детского лагеря

Среди подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции четыре случая было выявлено во время планового тестирования троих преподавателей и одного сотрудника загородного лагеря. Еще один — при трудоустройстве прибывшего из другого региона. Такие данные в воскресенье, 5 июля, приводит региональный оперштаб по контролю за COVID-19.



В общей сложности в 10 случаях из 16 инфекция протекала бессимптомно. Шесть заболевших выявлены по результатам тестирования на фоне клинических симптомов, в том числе у троих заболевших диагностирована пневмония.

Среди заболевших один ребёнок 12 лет (источник заболевания уточняется) а также сотрудник частной стоматологической клиники.

Напомним, в Калининградской области за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. Один человек умер. Данных о выписанных нет.