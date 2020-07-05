На пляже в Янтарном подняли «Голубой флаг» (видео)

На пляже в Янтарном в воскресенье, 5 июля, подняли «Голубой флаг». Видео церемонии разместил у себя на странице в «Фейсбуке» глава муниципалитета Алексей Заливатский.



Янтарный. Сегодня без помпезности и лишней суеты водрузили или подняли Голубой или Синий???????????? Опубликовано Алексеем Заливатским Воскресенье, 5 июля 2020 г.

В этом году, как и в прошлом, сертификацию на «Голубой флаг» прошли два пляжа в Янтарном. Международный знак соответствия высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса муниципалитет получает пятый год подряд.

Впервые пляж в Янтарном был награжден «Голубым флагом» в 2016 году. Он стал первым в России пляжем, официально отмеченным этим статусом.