Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 млн

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 26 051, до 1 603 055. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны по состоянию на вечер 5 июля.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 602 летальных исхода в связи с коронавирусом. В общей сложности умерли 64 867 человек, выздоровели свыше 906 тысяч пациентов.

Очагом распространения инфекции в Бразилии является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нём насчитывается свыше 553 тысяч инфицированных и 29 750 умерших. Вторым по количеству подтверждённых случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено почти 547 тысяч случаев инфицирования и 20 957 умерших.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтверждён 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. «В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнётся постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдёт спад. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов», — отмечает информагентство.

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