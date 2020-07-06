Еще у двух малышей из дежурной группы детсада обнаружили коронавирус

Еще у двух малышей из дежурной группы детсада обнаружили коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: У двух учителей, которые должны были принимать ЕГЭ, нашли коронавирус
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Еще у двух малышей, посещавших дежурную группу детского сада №20 Калининграда, выявили коронавирус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 6 июля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

COVID выявили у детей в возрасте 3 и 4 лет, симптомов заболевания у них нет. Всего к настоящему времени коронавирус обнаружили у пятерых малышей, посещающих эту группу. У одного из них есть симптомы заболевания. Работа группы была приостановлена 27 июня.

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