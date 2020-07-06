Прокуратура внесла в облдуму законопроект о разграничении полномочий в похоронной сфере

Прокуратура Калининградской области внесла на рассмотрение в облдуму законопроект, предусматривающий разграничение полномочий органов государственной власти в сфере похоронного дела. В понедельник, 6 июля, проект закона представил на заседании комитета по соцполитике старший помощник прокурора области Алексей Евмененко.



Как говорится в пояснительной записке к проекту регионального закона, предполагается четкое распределение полномочий между органами исполнительной и законодательной власти.

Так, к полномочиям регионального парламента предлагается отнести принятие законов Калининградской области, регулирующих отношения в сфере погребения и похоронного дела, и контроль за их исполнением.

А к полномочиям областного правительства предлагается отнести принятие нормативных правовых актов в сфере погребения; определение порядка деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ; внесение совместно с Правительством РФ предложений по созданию мест погребения на территории Калининградской области для создания Федерального военного мемориального кладбища.

К полномочиям уполномоченных органов исполнительной власти области предлагается отнести согласование определяемой органами местного самоуправления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; создание попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела; возмещение спецслужбе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню; выплата социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета; принятие решения о создании мест погребения и другие.

По словам Евмененко, данный законопроект уже изучили в региональном правительстве и одобрили. Как подчеркнула председатель комитета Лариса Швалкене, речь не идет о регулировании ценовой политики частных похоронных бюро на свои услуги, а только наделяет полномочиями органы исполнительной власти устанавливать цены на стоимость захоронения в «гарантированном случае», то есть когда процедура производится за счет государства.

Летом 2019 года Сергей Хлопушин, тогда занимавший должность прокурора области сообщил, что прокуратура региона разрабатывает проект закона, который должен четко разграничить полномочия в сфере погребения в регионе, поскольку «поступает много жалоб на деятельность ритуальных служб, на деятельность моргов». При этом он отметил, что это должен быть «небольшой закон», который устанавливает общие правоотношения в этой сфере, а тарифы и прочее будут подписываться отдельными подзаконными актами.